雲縣府官網AI語言翻譯 準確度6成

2025/06/24 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕為方便國際訪客閱覽，雲林縣政府官網六月正式導入AI智慧軟體翻譯，提供十一種語言。不過，有民眾發現部分翻譯內容有誤差，如日文版將縣長張麗善譯為「張立山」。縣府計畫處長李明岳表示，目前翻譯準確度約六成，外國民眾可據此了解雲林縣相關資訊，將逐漸優化準確度。

民眾發現部分人名、地名有誤差

李明岳指出，去年雲林入選國際智慧城市組織全球七大智慧城市，發現許多國際組織會透過官網瀏覽縣內政策，但官網當時僅有中文、英文版，且受經費限制，英文版每月只能更新一至兩篇重要資訊，官網國際化明顯不足。

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李明岳表示，為與國際接軌，因此與官網維管廠商討論，導入免費AI翻譯軟體，現在官網左下方就能選擇翻譯語言，目前共有英、日、韓、印尼、越南等十一種語言，補足過往英文版官網無法全面化問題。

計畫處：軟體持續精進優化

不過，有民眾發現AI翻譯系統部分謬誤，經記者實測發現，日文版許多地名翻譯出現誤差，如土庫翻成「都庫」，張麗善翻譯成「張立山」；對此，李明岳說，AI軟體翻譯官網目前準確度約六成，翻譯錯誤多數為人名、地名，但不影響基礎資訊傳遞，加上民眾使用前會跳出提示，目前AI軟體持續進展，準確度會逐漸優化。

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