腸病毒流行期 雲林已有188班停課

雲林縣預防腸病毒宣導，呼籲大小朋友勤洗手，養成良好衛生習慣。（記者李文德攝）

2025/06/24 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府統計縣內今年已有一八八班因腸病毒停課七天，目前兩班幼兒園仍停課中。疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君呼籲，父母親一定要注意孩童是否有發燒、活動力不佳、嗜睡、嘔吐、抽搐等情形，一發現有此狀況要趕快就醫，醫護人員也需要特別注意新生兒情況。

台大、若瑟醫院 重症責任醫院

縣府衛生局長曾春美表示，近期腸病毒疫情呈緩升趨勢，縣內已有一三○班幼兒園、卅六班國小、廿二班托嬰中心因腸病毒停課，目前仍有兩班幼兒園停課中。前年縣內曾發生腸病毒重症病例，一名十個月大男嬰被通報疑似腸病毒重症，送醫後確定重症，經搶救不治，民眾務必正視預防腸病毒的重要性。

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曾春美說，縣內幼兒專責醫師共有四十二位，分布於六十二間醫療院所，可根據個別照護需求及就醫的可近性，讓三歲前孩童都有專屬醫師照顧，加上縣內腸病毒重症責任醫院為台大醫院雲林分院、虎尾若瑟醫院，若出現腸病毒相關病徵，務必盡速就醫。

預防宣導 肥皂或洗手乳正確洗手

縣長張麗善表示，酒精無法殺死腸病毒，大人、小孩要養成用肥皂或洗手乳正確洗手，居家環境要用稀釋漂白水擦拭才能預防。

根據疾管署公布今年全國腸病毒重症病例數累計七例，其中有五例死亡。雲林縣目前雖無腸病毒併發重症病例，疾管署南區管制中心與雲林縣府不敢掉以輕心，昨天舉辦腸病毒預防宣導。陳紫君指出，目前全國有六例感染伊科病毒十一型、一例克沙奇B5型腸病毒併發重症，造成五例死亡，其中四例為新生兒。

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