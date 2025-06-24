復興農會60週年 彩虹原夢館整修開箱

復興區農會彩虹原夢館農村小舖整修完成。（記者李容萍攝）

2025/06/24 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕復興區擁有豐富農特產品，復興區農會昨舉辦六十週年慶祝活動，市長張善政與農業局長陳冠義、復興區農會理事長曾鴻姿、總幹事高理忠等人一同開箱位於角板山公園入口處、整修完成的彩虹原夢館農村小舖，一覽在地特色產品，也了解青年返鄉發展現況。

高理忠表示，復興區依季節更替有不同農產收成，全年產的還有段木香菇、高山茶、咖啡、蔬菜及園藝花卉等豐富物產。高理忠說，考量農會推廣部和原彩虹原夢館設備過於老舊，去年爭取市府補助二一八萬餘元，進行整修及廁所更新。

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高理忠說，此次裝修設計以在地的元素為主軸，像是原夢館新設置的玻璃採光罩，在天氣好的時候，會投射出桃子的意象；農村小舖即日起配合至農會臉書點讚追蹤送竹片鑰匙圈、滿額送水蜜桃乖乖和社區小舖帆布袋等好禮。

另外，復興區溪口台社區透過農村再生，展現泰雅文化底蘊與多元產業成果，獲第三屆金牌農村銀牌獎肯定，吸引各國農業單位慕名來訪，日本山形縣飯豐町產業連攜調查團一行十多人，昨天前往觀摩交流，體驗泰雅族口簧琴演奏、古調吟唱、原民特色農作等文化；雙方並簽署合作意向書，期盼攜手打造雙方農村及部落文化特色產業。

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