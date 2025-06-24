守護大溪小校 警衛宋德鎬樣樣行

大溪區瑞祥國小警衛宋德鎬義務幫全校除草。（記者李容萍攝）

2025/06/24 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕大溪區瑞祥國小是一所迷你學校，全校只有六個班級、六十七位學生，這裡有位令人敬愛的無名英雄，他不是站在講台上的老師，也不是坐在辦公室的行政人員，而是每天風雨無阻，第一個到校、最後一個離校，準時站在校門口迎接全體師生、學校唯一的警衛宋德鎬。

校長傅如瑛表示，「瑞祥國小可以沒有校長，沒有他可就不行了」；口中的「他」正是六十九歲的學校警衛宋德鎬，他不只是學校警衛，工作包含開關校門、巡視安全、指揮交通、收掛號信件和包裹、夜間保全設定、協助通報，還包辦了整個校園的清潔維護，割草、洗窗、疏通排水溝、清潔牆面、換燈管、鋸樹等樣樣都來。

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去年康芮、山陀兒和凱米三個颱風接連過境後，隔天自動提前一小時到校，清理滿地的樹葉和積水，只為了讓全校師生到校時有安全、整潔的環境。

傅如瑛說，宋德鎬擁有大學學歷，原是證券營業員，因職場壓力大，曾歷經一場大病，與病魔搏鬥後，選擇每天從平鎮住家來回一小時到瑞祥國小服務，已服務七年，因待人敦厚、有禮貌、總是笑容滿面，許多居民經過學校都會跟他打招呼，連校園對街的黑狗也經常跟在他身邊撒嬌，人狗的互動，讓眾人的心也跟著溫暖起來。

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