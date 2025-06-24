角板山商圈 新闢停車場9月營運

復興區角板山商圈長期面臨停車空間不足問題，市府為提升觀光便利性，推動原介壽國中舊操場整建為平面停車場。（記者李容萍攝）

2025/06/24 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕復興區角板山商圈長期面臨停車空間不足問題，市府為提升觀光便利性，推動原介壽國中舊操場整建為平面停車場，該工程已於五月完工，六月十三日辦理驗收，共闢建一四四個一般車位及多元專用車位。復興區長蘇佐璽表示，全新的介壽國中停車場預計九月正式營運，在七、八月水蜜桃季的假日，會視角板山商圈車流，機動評估是否提前試營運。

蘇佐璽表示，角板山商圈為復興區重要觀光熱點，為因應假日期間交通車流與停車需求，市府去年核定補助約一四○二萬元，以介壽國中舊址操場規劃平面停車場，設置一三二個一般車位及身障車位、婦幼車位、綠能車位各四個，並保留綠能車位擴充空間，目前介壽國中停車場正進行周邊設施優化，指標牌與木棧道等設施將陸續完成，並將增設路燈、監視器及照明設備，全面強化場域安全與環境品質，啟用後將大幅提升整體動線順暢度與使用便利性，有效提升整體觀光品質。

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市長張善政說，角板山商圈假日車潮湧入，交通壅塞與停車困難問題已成為地方發展的瓶頸，將原本閒置的介壽國中舊操場整建為平面停車場，創造有效利用空間的同時，舒緩商圈周邊停車壓力，提升整體觀光品質；此案透過級配夯實解決車輛行駛可能產生的飛石問題，若試驗成果良好，未來在山區設置停車場時都可借鏡，可有效降低水保與排水設計的挑戰。

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