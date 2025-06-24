《桃園》聲音照相取締噪音 研發小型設備

固定式小型聲音照相設備，相較現行執法設備，具有體積小且價格便宜等優點。 （記者鄭淑婷攝）

2025/06/24 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕去年桃園市聲音照相取締噪音超標總計告發七四○件、裁罰金額逾二一四萬元，今年除聲音照相科技執法設備增至五十套，市府環保局與警方正在進行固定式小型聲音照相設備測試，不僅體積小且較現行執法設備造價便宜三分之一，可望成為噪音取締的新利器。環保局表示，若評估效能不低於現行設備，將規劃採購投入噪音執法。

「靜桃專案」有成 陳情案減少

改裝噪音車深夜擾人清夢，高居民眾陳情案件前段班，桃園市沿海、重劃區、山區路段皆屬陳情熱區，市府自二○二三年開始執行「靜桃專案」，鎖定改裝噪音車強力執法，除了密集的「環警監聯合稽查勤務」，環保局也陸續採購聲音照相科技執法設備，滾動式布建在噪音車輛陳情熱區執行科技執法。

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環保局統計，「靜桃專案」執行至今兩年，整體環境噪音從六十五．一分貝降至五十九．二分貝，民眾陳情數量較二○二三年五月最高四三四件，下降近卅一％。

造價較便宜 龜山警方測試

環保局表示，桃園市持續精進科技執法設備，率全國之先結合產官學合作進行各項噪音防制設備研究，並由廠商研發出固定式小型聲音照相設備，每台造價約八十萬元，相較現行使用的聲音照相科技執法設備，具有體積較小且價格便宜三分之一等優點。

環保局表示，固定式小型聲音照相設備目前與龜山警分局合作測試中，設備規劃預期與現行設備效能一致，可於噪音熱區進行廿四小即時監控，並掌握噪音車去向，目前仍在測試、評估階段，若整體評估後效能不低於現行設備，將規劃進行採購，投入噪音車取締勤務。

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