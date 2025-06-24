YouBike全桃園都有 復興區3站啟用

桃園市長張善政等人啟動復興區YouBike的3處站點，完成全市YouBike最後一塊拼圖。（記者李容萍攝）

2025/06/24 05:30

介壽國中、仁愛停車場、角板山公園共126車柱

〔記者李容萍／桃園報導〕復興區昨天迎來好消息，包括介壽國中停車場、仁愛停車場及角板山公園三處YouBike租借站點同步啟用，三處租借點共設置一二六柱車柱，成為全市海拔最高的YouBike站點。

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市長張善政於復興區角板山天幕廣場主持「Pyasan（泰雅語：角板山）也能騎—YouBike全桃園都有！」啟用典禮，他表示，這不僅為桃園市十三個行政區公共自行車系統拼上最後一塊拼圖，也是市府推動交通平權的重要里程碑。

克服山區地形、車輛調度挑戰

張善政表示，相較其他行政區，設置復興區YouBike站更須克服山區地形、設站分布及車輛即時調度等挑戰，感謝微笑單車公司與市府攜手合作，可滿足遊客騎乘需求的同時，也實現交通平權的目標，市府未來將持續優化系統與強化在地合作，提升復興區觀光及居民日常交通便利性。

今年估增逾百站 再添1400輛車

市府交通局統計，桃園自二○一六年二月開始設置YouBike站點，目前共已設置五七六座YouBike租賃站、一萬六八六輛自行車，其中電輔車逾一六○○輛。今年預計新增逾一○○站點，再添一四○○輛車，持續擴大服務量能。

累積使用人次 9月估破億

隨著YouBike站點增設，使用量持續上升，全市今年五月總使用量一二三萬九九七四人次創下單月歷史新高，五月十六日也寫下單日新高五萬六四八六人次；全市累積使用人次九六六八萬人次，預計九月可達到破億的使用人次，交通局正規劃系列慶祝活動。

微笑單車公司董事長劉麗珠表示，復興區是他在桃園最常造訪的地方，擁有豐富的觀光資源與多變的地形，特別適合騎乘電輔車，透過電輔車協助，讓遊客能夠輕鬆遊玩復興區各大景點，享受更自在的旅遊體驗；也歡迎大家多加善用YouBike App的即時查詢功能（可先投保），快速掌握站點供車數量及電輔車電量，享用便捷的交通服務。

桃園市長張善政等人啟動復興區YouBike的3處站點，完成全市YouBike最後一塊拼圖。（記者李容萍攝）

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