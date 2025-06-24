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    基隆旭丘指揮所 今起免費參觀

    「旭丘指揮所」透過圖片與文字敘述，重新建構歷史記憶。（記者俞肇福攝）

    「旭丘指揮所」透過圖片與文字敘述，重新建構歷史記憶。（記者俞肇福攝）

    2025/06/24 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市歷史建築「旭丘指揮所」今（廿四）日起開放參觀，基隆市長謝國樑昨主持開幕儀式，宣告指揮所蛻變為融合歷史、藝術與創意的文化新地標，為基隆注入嶄新文化能量。開幕特展即日起展出到十一月廿三日，每週一休館，週二到週日上午十一點開館、下午六點閉館；暑假期間，週五、週六延長到晚上八點，免費入館。

    軍事要地活化 變身藝文基地

    「旭丘」鄰近正榮街三軍總醫院基隆分院，日治時期《台灣日日新報》在一九二七年票選台灣八景，旭丘入選為八景之首，以「旭丘晴嵐」、「旭岡日出」聞名。「旭丘指揮所」原是日治時期為紀念督導基隆築港工程的松本虎太，經由募款籌資興建的「松本紀念館」，於一九三七年完工。二戰結束後，長期由軍方管轄，曾關押台灣省行政長官陳儀。

    「旭丘指揮所」於二○一五年十月廿七日登錄為基隆市歷史建築，二○一九年在「大基隆歷史場景再現整合計畫」金援下，啟動修復再利用工程計畫，二○二○年五月開工，二○二四年底完工。

    開幕特展以「迎向旭丘」為主題，展出在地職人「正濱漁港港口職人插畫特展」，以及五校小學生田野創作、二信高中學生作品；因曾是陣地，主建物頂樓設置清法戰爭史料，同時也是欣賞港景、落日的好去處。

    基隆市歷史建築「旭丘指揮所」今天起開放參觀，免費入館。（記者俞肇福攝）

    基隆市歷史建築「旭丘指揮所」今天起開放參觀，免費入館。（記者俞肇福攝）

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