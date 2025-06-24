北市自立生活服務審查 身障者怒批羞辱

2025/06/24 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕多個身障團體昨於台北市議會召開記者會，怒批台北市政府社會局自立生活服務審查機制不公、專家委員言詞失當，讓身障者申請服務陷入困難，呼籲台北市長蔣萬安修補制度缺陷，落實《身心障礙者權利公約》。社會局回應，專家審查會全程錄音，委員並未言詞羞辱；個人助理屬一對一服務，人力預算有限，委員依法詢問個案家庭支持情形，以有效分配資源。

社會局︰全程錄音 委員無言詞羞辱

現年四十歲、患有罕見疾病與脊髓性肌肉萎縮症的劉于濟表示，他長期聘有外籍看護，考量費用高昂轉向社會局申請服務，未料在專家審查會中委員質問「為何太太不半夜幫忙翻身？」、「夫妻有照顧義務」，讓他深感羞辱；最終獲每月一百四十四小時服務，遠不足以支撐其全天需求，服務時間被分割為不同單位、人力配置無彈性，夜間臨時缺勤也無法替補，導致生活無法自主。

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社會局回應，專家審查會全程錄音，委員並未言詞羞辱；另自立生活服務近五年預算由一五八二萬餘元，逐年提升至今年逾二九二二萬元，服務人數達一百六十一人，為全國之冠。個人助理屬一對一專人服務，預算及人力有限，專家基於民法對於夫妻應有同居、扶養及互相扶持的義務，詢問劉先生家庭支持狀況，以兼顧資源及盡可能最大化提供服務。

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