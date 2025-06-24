木柵路4、5段違章林立 北市府區徵開發

2025/06/24 05:30

正進行地上物、土地市價查估 7月起每週三於博嘉里辦提供諮詢

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府辦理木柵路四、五段區段徵收整體開發，去年底都市計畫經內政部審議通過，認可徵收案具公益性及必要性，地政局表示，約有兩百多戶、六百多人受影響，目前正進行地上物、土地市價查估作業，七月起每週三下午派員駐點博嘉里辦公處提供諮詢。待完成全區查估後，召開協議價購會議及區段徵收公聽會，後續區徵計畫送內政部審議，最快可於二○二六年底公告實施。在地的博嘉里里長吳坤輝表示，地方期待開發已久，都希望加速進行，但過程中也要保障民眾的權益。

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約200多戶、600多人受影響

地政局指出，木柵路四、五段區段徵收範圍沿景美溪北側成帶狀，西起萬芳路（木柵高工），南臨景美溪與動物園、木柵機廠相望，東臨國道三號，北至萬芳交流道、國道三號台北聯絡道、福德坑垃圾掩埋場，總面積約十五．四二公頃。

資收業、堆廢料 環境破舊

四段現況多有汽車零售業、一般零售業、資源回收業違規使用的情形，五段多是兩層樓以下鐵皮屋、磚造平房，亦有疑似資源回收業、施工機料及廢料堆置的情形，環境破舊窳陋，公共安全堪虞。

內政部去年底審議通過

區段徵收作業最早在二○○五年就通過都市計畫變更，後因發現東側基地範圍內存有廢棄礦坑及火藥而停擺，後續進行調查、評估，並辦理都市計畫檢討、變更，避開敏感區域配置，去年初經內政部土地徵收審議小組認可本案具公益性及必要性，都市計畫（主要計畫）也在去年底經內政部都委會審議通過。

里長︰盼保障居民權益

吳坤輝說，五段早期是老舊聚落，又有礦坑、墳墓、掩埋場等，限建很久，屋主及地主都期待趕快開發；四段一邊是高樓，一邊臨河是低矮房子，若能整體開發，可以提供更好的生活環境。有些民眾有房子無土地，或屋況各有不同，期待能原地重建或提高收購價金，希望市府能有更清楚的說明，保障民眾的權益。

將改善交通、提升防洪

地政局表示，木柵路為聯絡南文山區至新北市深坑區與信義快速道路的重要幹道，長期道路服務水準不足，整體開發除取得公共設施及可建築用地，也將拓寬現有道路，改善萬芳交流道下木柵路交通壅塞的情形；同時興建木柵路五段南側的河堤，提升到兩百年防洪標準。

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