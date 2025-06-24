迎500隻獨角仙 新豐打造生態樂園

新豐國小學生興奮地將一隻隻活力十足的獨角仙，置放樹幹或培養土上，開心地親身體驗了一堂自然課。（記者廖雪茹攝）

2025/06/24 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府和新豐鄉公所近年來在新庄子萃豐公園，種植槲櫟、光臘樹、厚葉石斑木等原生植物，今年喜獲桃園市楊梅區富岡集義祠贈送五百隻獨角仙，昨特地邀請新豐國小師生參與施放，認識獨角仙生態，小朋友興奮地將一隻隻活力十足的獨角仙（見圖，記者廖雪茹攝），置放樹幹或培養土上，在社區體驗了一堂戶外自然課。

新豐鄉長徐煒傑表示，富岡集義祠周邊植有六棵光臘樹，綠美化環境、提供遮蔭，更培養了非常多的獨角仙，展現生態活力；新庄子萃豐公園去年種了十八棵光臘樹，可提供獨角仙生活的良好環境，此想法獲主委謝秀蓉大力支持，並大方分享其繁殖的五百隻獨角仙，公所將在光臘樹區施設木平台，方便民眾就近觀察。

請繼續往下閱讀...

在新豐鄉公所的邀請下，新豐國小五年級師生昨天到萃豐公園參與獨角仙的移地施放，並納入自然學習領域中。小朋友們小心翼翼地將獨角仙從觀察盒中取出後，置放光臘樹幹上或是樹下的培養土；有的獨角仙一恢復自由身，立刻展翅高飛，孩子們興奮又有點害怕，七嘴八舌地分享心情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法