竹北星際堡壘遊戲場啟用 打卡換好禮

竹北市光明十街深耕公園新設的「星際堡壘」，有迴旋式溜滑梯、樓梯與觀景平台，宛如通往宇宙核心的指揮艙。（記者廖雪茹攝）

2025/06/24 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所打造的星際系列遊戲場全部完成，暑假即將到來，市公所推出「星際跳島集遊趣」活動，邀請親子循遊戲規則完成探索任務，七月十二日並可在水圳公園「竹北好市市集」服務台，兌換限量「購物推車」或「精油洗沐組」好禮二選一，詳情請參閱官方臉書粉絲專頁。

竹北市光明十街深耕公園新設的「星際堡壘」，有迴旋式溜滑梯、樓梯與觀景平台，宛如通往宇宙核心的指揮艙；設計中融入巧思，細看會發現AI機器人臉譜，孩子們遊玩時，彷彿也成了參與星際任務的一員。

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竹北市長鄭朝方表示，「星際堡壘」由公所投入三百萬元經費翻新，暑假前中崙里長李金對與社團號召居民舉辦彩繪活動，開放讓孩子在遊具上發揮創意塗繪，為遊戲場注入視覺記憶，也完成了星際系列遊戲場的最後拼圖。小朋友們放下3C走出戶外，與公共設施有了情感的連結，未來會懂得愛惜遊具。

市公所同步推出「星際跳島集遊趣」活動，民眾分別於三區至少各一處完成星際遊具拍照，場域明顯且親子入鏡，包含東區：兒五高鐵公園星際天體、生肖公園星際戰艦；西區：新工公園星際航站、深耕公園星際堡壘；城區：節氣公園星河之夢、蔬果公園土航環線。臉書IG打卡附上三張照片及貼文可兌換限量好禮。

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