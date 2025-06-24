苗縣文化藝術舞蹈團 甄選團員

苗栗縣將成立原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團，由縣長鍾東錦等人主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）

2025/06/24 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府原住民族及族群發展處將成立一支原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團，昨日由縣長鍾東錦等人主持啟動記者會，即日起至七月廿日受理報名，凡年滿十八歲，對表演藝術有熱情者均可報名；入選者經培訓後，將代表苗栗縣參賽及參加年度主題性或文化性演出。

苗縣府原住民族及族群發展處長盧曉玲指出，凡年滿十八歲，具樂舞才能及表演藝術熱情者均可報名，男女不拘，預計七月卅一日公告入選者。

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入選者八月起每月週休二日須配合接受四、五天的專業訓練，全程參與並通過者將可獲得二千元完訓獎勵，並優先錄用為正式團員，參與年度展演及廿場以上有薪演出，開啟藝文職涯。

昨天的活動先由三位部落耆老帶領鍾東錦等人舉行祈福儀式，隨後由傳源舞蹈團演出熱情的原住民舞蹈，現場熱力四射。

鍾東錦指出，學習舞蹈讓人展現自信心，也是很好的舒壓運動，成立苗栗縣專屬舞蹈團，成員盼以原住民朋友為主軸，藉以推動原住民族與多元族群的文化交流與藝術傳承，讓族群文化在地方扎根，等泰安鄉兩間五星級的溫泉飯店完工後，將可安排固定的展演，展現原住民特色、文化之美，讓遊客體驗苗栗人的熱情。洽詢專線：○八○○—○一六○一六、相關訊息可至苗縣府原民處官網查詢。

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