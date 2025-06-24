國一增建造橋交流道 聯絡道招標

2025/06/24 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國道一號造橋交流道工程何時動工，長期以來引起地方關注，選區議員也屢次於苗栗縣議會質詢相關進度。繼苗栗縣政府交通工務處於議會表示，交流道工程案已由交通部高速公路局完成發包；預計二○三○年完工。至關重要的交流道聯絡道工程案，也在昨天上網招標，推動造橋交流道與聯絡道工程邁出重要一步，總經費將近三．二億，工期預計需七百二十天。

交流道發包 預計2030年完工

國道電子收費政策實施後，原國道一號造橋收費站公務便道因而封閉，造橋鄉親必須遠繞頭份或頭屋交流道，地方人士長期爭取增設造橋交流道獲中央同意；惟此議題，選區議員廖秀紅等人多次在苗栗縣議會總質詢關心造橋交流道及聯絡道何時能動工？

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聯絡道1.1公里 採原路拓寬

苗縣府交通工務處指出，造橋交流道聯絡道（苗十四線拓寬案）經交通部於二○二二年底核定納入生活圈道路交通系統計畫，工程案經規劃後確定採原路拓寬方式，由造橋國中前方平仁路設置造橋交流道聯絡道，經平仁路連接至苗十四線後銜接至國道一號，再持續往前延伸，總長度約一．一公里，工程案拓寬幅度將由原路既有的十二公尺寬改至十六至十八公尺寬，設置為雙向各兩車道。

苗栗縣政府交通工務處也提及，造橋交流道聯絡道因考量車道配置與車輛將行經的箱涵寬度，經調整後其間的錦成橋寬度將由十六公尺增加至二十四．三公尺，增加左轉專用道，以利車輛分流。

由於造橋交流道聯絡道一案經費龐大，工程案地方自籌款中央免除，超出原核定無法補助的用地費約五千五百餘萬將由苗縣府自籌。

苗縣府交通工務處指出，造橋交流道工程已由交通部高速公路局完成發包，並與得標廠商簽約，預計二○三○年完工。

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