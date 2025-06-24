為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「幸福城市」落榜 新北市府挨批數據難取得

    2025/06/24 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員黃心華昨天在市政總質詢指出，根據英國生活品質研究院近期公布的《二○二五幸福城市報告》，新北市未上榜，關鍵在於評比機構難以取得完整、具衡量性的量化資料，建議市府改善公開資訊與數據建置；市長侯友宜回應，市府已投入改善政策與基礎建設，尊重每個評比，但城市整體表現不可能短期劇變，且有外國遊客常把新北市誤以為台北市。

    黃心華表示，他致函給負責評比的國際機構，對方回信內容指第一階段從全球一千五百個城市中篩選，新北市有入列；第二階段評選六百個城市進行細部評估，新北同樣通過，但評比過程新北市相關數據取得困難，考量缺乏可信度與可比較性，因此最終未納入報告。

    黃心華說，資料公開與數據透明是城市治理的基本門檻，新北若想提升國際能見度，應儘速改善，建議市府成立單一窗口和諮詢平台，主動聯繫機構，了解評比指標及數據，並主動邀請該機構研究人員來新北市訪問交流。

    侯友宜表示，評比機構未明確公布缺乏哪些數據，「不曉得是哪一樣數據難以取得，市府官網資料都很清楚」。目前新北市人口數超過四○五萬，評比卻未合理反映城市實況，許多外國人誤認新北市為台北市，會針對問題努力改善。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播