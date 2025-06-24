新北30位優秀身心障礙學生 閃亮的存在

萬里國中學生陳玉欣雖行動不便，卻始終保持樂觀挑戰。（記者陳奕劭攝）

2025/06/24 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府昨舉行「模範生暨優秀身心障礙學生表揚合影活動」，三八一位模範生、卅位優秀身心障礙學生獲得市長侯友宜表揚，其中土城區廣福國小三年級學生李威廷克服聽力障礙，從受助到主動熱心助人，展現自信；萬里國中學生陳玉欣雖然行動不便，但仍積極學習，放學後與同學共讀，主動補齊缺課進度。

侯友宜表示，受獎學生是學業上的優秀典範，身心障礙學生更是勇於面對挑戰，他們不僅是校園中「閃亮的存在」，也是全體師生學習的榜樣。

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李威廷克服聽障 正向面對求學路

李威廷勇於突破聽力障礙，過去經常仰賴他人協助，如今主動熱心助人，以正向態度面對人生，展現堅強意志與自信魅力。他說，與市長合影非常開心，從沒想過有這個機會。此外，他每天在課堂上做了許多事，常常要跑班上課，其中他最喜歡電腦課，因為課程內容輕鬆有趣，最不拿手的科目是英文，雖然經常聽不懂，但老師會帶他一再複習。

李威廷母親蔡玉娟表示，一開始小孩的聽力問題讓她感到慌張，有時候覺得求助無門，幸好進入學校後，在老師細心引導下，孩子學習慢慢進步，成績也逐漸提升。

陳玉欣握筆困難 仍堅持工整書寫

陳玉欣雖然行動不便，學習態度積極，放學後和同學相約共讀或到公園活動，即使握筆困難，她仍堅持每個字工整書寫，主動補齊缺課進度。

張巧欣學習障礙 特教師支持鼓勵

三重高中國中部學生張巧欣自幼面臨學習障礙，曾多次遭坊間的課後機構婉拒，但她仰賴特教老師與家人支持，學業日益進步，如今能獨立完成作業。

洪子晴自幼聽障 畫畫中找到自我

丹鳳國小學生洪子晴自幼有聽覺障礙，在藝術領域找到自我、展現自信，畫作曾赴日本參展，她積極投入體育活動，努力克服障礙，證明自己也能和其他人一樣。

教育局長張明文表示，優秀身心障礙學生求學路遭遇困難，但每個孩子都展現自信笑容，保有樂觀進取的態度，市府今年設計具教育意涵與實用性的獎品，國小低年級模範生獲贈「探索新北」主題桌遊與望遠鏡，中年級至高中職模範生則致贈藍牙音箱，鼓勵學生與同儕互動交流，培養表達能力與團隊精神。

三重高中國中部學生張巧欣，自幼即面臨無數障礙，但她始終不放棄學習。（新北教育局提供）

丹鳳國小學生洪子晴具備小藝術家氣質，突破聽覺限制展現體育及藝術的天份。（新北教育局提供）

廣福國小學生李威廷表示，與市長合影超開心，從沒想過有這個機會。（記者陳奕劭攝）

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