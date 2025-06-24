行銷農產拚觀光 大內推出文創小物

大內區公所將在地農產品及特色景點與文創小物結合。（記者劉婉君攝）

2025/06/24 05:30

〔記者劉婉君／大內報導〕大內區人口數八五二四人，但擁有豐富的農產及特色景觀，為了行銷大內區，公所近日推出文創小物，將大內的產業及特色景點一次呈現，計畫結合有獎徵答等方式贈送，希望能讓更多人認識大內區。

大內區的酪梨產量全國第一，被稱為「酪梨之鄉」，大內區長陳俊達表示，國內生產的酪梨相當於每五顆就有一顆產自大內，另外還有木瓜、芒果、芭樂等，但區內沒有工業，商業也很少，因此，希望藉由將在地的農業特色與文創小物結合，讓民眾留下深刻印象，行銷地方。

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區公所目前推出的文創小物，包括織帶鑰匙圈與紙提袋，織帶上印有包括木瓜、酪梨、芒果、芭樂等農產品的Q版圖案，附帶的紙板則加入秘境景點疊彩山及秋天限定的甜根子草，掃描紙板上面的QR Code，將導引至大內區公所官網的「大內漫遊趣」地圖，讓民眾可以按圖索驥，探索大內區。

紙提袋上以大內橋及甜根子草景緻搭配疊彩山為主題，另一面同樣是酪梨等四項水果，陳俊達說，紙提袋除了可以用來裝伴手禮，也希望圖案設計能讓拿到的人捨不得丟，讓大內的特色被更多人知道。

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