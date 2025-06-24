雙層巴士盲盒旅遊 體驗四季特色

台南「雙層巴士盲盒旅遊」夏季場帶領民眾前往龍崎區、關廟區，體驗從產地走向餐桌。（台南市府提供）

2025/06/24 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局推出「雙層巴士盲盒旅遊」展現台南四季節氣特色，夏季場「夏饗風味．傳統美味」前往龍崎區、關廟區，帶民眾從產地走向餐桌，接續的秋、冬場邀喜歡美食、手作的民眾，一起體驗台南獨特的旅遊假期。

觀旅局長林國華說，甫結束的夏季遊程來到龍崎筍田，拜訪在地出身、擁有豐富辦桌經驗的總舖師盧正治，深入了解融合綠竹筍、鳳梨與放山土雞的「龍崎三寶」，以及蘊含人情味的傳統辦桌文化。旅客們體驗挖竹筍的樂趣，再到「臻饌食堂」親自動手烹調，並享用以當季在地食材打造、充滿台南風味的客製化辦桌料理。餐後再前往林秋茂鳳梨園，由資深鳳梨達人講解鳳梨品種特色與採收技術，旅客也親自走進果園摘採鳳梨。遊程不僅滿足旅客味蕾，更深入認識台南土地的故事。

請繼續往下閱讀...

「台南雙層巴士盲盒旅遊」以四季節氣與八大特色主題，共十二條遊程，帶旅客走訪台南山區、海濱與鄉間風光，參加遊程還有機會抽中星級飯店住宿券。遊程尚有八至十一月的七條遊程待遊客一起解鎖，邀民眾把握機會認識台南在地魅力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法