《台中》雙白線過長 來不及換車道遭罰

台中市議員曾朝榮接獲計程車駕駛反映，指多條道路「白虛線」、「雙白線」等設計有問題，導致吃了多張罰單。（議員曾朝榮提供）

2025/06/24 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕道路標線應該指引駕駛行駛方向，不應成為違規原因，民進黨市議員曾朝榮表示，他接獲很多計程車駕駛的反映，台中市多條道路「白虛線」、「雙白線」等設計有問題，如雙白線過長，虛線銜接不足，導致吃了多張罰單，他認為市府應該補強緩衝段，讓駕駛人有安全空間。

交通局研議改「一虛一實」

交通局表示，交通局設置相關標誌標線，是主要依據標誌標線號誌設置規則辦理，避免標誌標線不一，但會研議將禁止變換車道線的雙白線改為一虛一實可行性。

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曾朝榮指出，很多計程車駕駛向他反映，中清路、黎明路、崇德路的雙白線過長，虛線銜接不足，駕駛開到眼前才發現不能換車道，只能急煞、硬擠，甚至壓線違規吃罰單，這跟技術無關，交通局應該針對標線進行改善。

他並以台北市為例，在虛線及雙白線之前保留了緩衝段，還用了反光標線、LED標誌來提醒駕駛要做好準備，台中市也應該比照辦理，進行改善。

另外，曾朝榮還指出，舊市區與新開發區的標線設計標準不一，如崇德路、環中路的虛線及雙白線的銜接就非常混亂，跟別的區域路段設計也不一樣，導致駕駛混亂，很容易就違規，建議交通局訂出標準方案，並對外公開說明，避免讓民眾邊開邊猜，無所適從。

交通局表示，會研議將雙白線改為一虛一實可行性，或配合設置槽化線及指向線、車道預告標誌，告示前方路口車道配置，增加民眾變換車道緩衝距離。

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