疑「護國山台中寺」建物 列暫定古蹟

疑似「護國山台中寺」附屬建築天花板，採鋼筋混凝土蓋成。 （中市府提供）

2025/06/24 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市中區錢櫃KTV對面一處鐵皮屋，因環境髒亂業主進行環境處理時，赫然拆到神祕建築，不少文史工作者認為疑是距今已有一二二年歷史的「護國山台中寺」相關建築，台中市文化資產處請施工單位暫停作業，廿三日與建築所有權人委託人協商後，業主同意暫不處置，文資處依文資法將建物設定為「暫定古蹟」半年，將進行調查後，半年內確認建物文資價值。

業主同意暫不處置

台中市中區錢櫃KTV附近一處民宅進行拆除工程時，疑似發現具文化資產價值建築，文史工作者陸續翻出文史資料，懷疑是距今已有一二二年歷史的「護國山台中寺」相關建築，文資處會同文化資產委員前往現場進行會勘後，先請施工廠商暫停拆除作業，昨日與建築所有權人委託的代表進行協商，達成共識。

請繼續往下閱讀...

文資處指出，建築所有權人長年旅居海外，該處以鐵皮屋封閉多年，近來因環境髒亂被都發局要求改善，業主才委託廠商進行拆除鐵皮屋及環境整理，意外拆到「疑似文資建物」。

半年內確認文資價值

文資處指出，業者本只為整理環境，並無進一步改建計畫，昨委託人代轉業主意見，配合市府調查作業，暫不處置該處建築；文資處依文資法，已將該建築設定為「暫定古蹟」半年，自六月廿二日到十二月廿一日止，期間將進行文史調查。

文資處指出，目前雖有文史工作者認為該處建築疑為一九○三年興建的「護國山台中寺」附屬建築，但因新發現的附屬建築天花板採鋼筋混凝土蓋成，與台中寺興建年代不符，應是後期加蓋，至於年代及用途目前均尚未可知，將進行調查後研究釐清，並一併送交台中文資審議委員會審議，預計半年內完成審議。

台中市區拆除鐵皮屋，拆到疑是「護國山台中寺」附屬建築。 （中市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法