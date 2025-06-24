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    畜試所研發沼氣水洗塔 甲烷濃度大提升

    沼氣經水洗塔純化後，貯存於紅泥沼氣袋。（畜試所提供）

    沼氣經水洗塔純化後，貯存於紅泥沼氣袋。（畜試所提供）

    2025/06/24 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕國內許多畜牧場將廢水厭氧發酵後的沼氣，收集利用為再生能源，為提升沼氣利用效益，農業部畜產試驗所研發沼氣水洗塔，以「單乙醇胺」當吸收液，可將脫硫沼氣中的二氧化碳濃度降低至五％以下，提升甲烷濃度逾九十％，達天然氣發電等級，十月將在養豬場驗證。

    國內畜牧業廢水多採用三段式廢水處理系統，畜試所表示，廢水的厭氣處理過程中會產生沼氣，沼氣是具可再生性的生質能，五成以上成分是甲烷，其次則是二氧化碳，還有少量硫化氫等雜質，若未經處理而直接利用，易使管線與設備腐蝕損壞，增加維修成本且降低沼氣利用意願。

    畜試所指出，目前國內沼氣僅經脫硫處理，並不會改變甲烷與二氧化碳濃度，無助於提高沼氣熱值；只要再經過一道純化處理後，就可大幅提升甲烷濃度。

    畜試所經研究顯示，沼氣中二氧化碳經單乙醇胺吸收後，濃度可低於五％，甲烷濃度則可提升達九十％以上，顯著增加沼氣的熱值與可利用價值，同時增進沼氣貯存量，吸收液飽合時，可利用加熱方式再生重複使用，降低操作成本，還可轉化成具生質能源潛力的低碳燃料，在增進沼氣利用的過程中又可減少碳排放。

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