美緝毒署教育基金會創辦人辭世 辜仲諒緬懷摯友

中信反毒基金會董事長辜仲諒（左二）因反毒工作結識美國緝毒署教育基金會（DEAEF）創辦人William F. Alden（中），成為莫逆之交。（資料照）

2025/06/24 05:30

〔記者劉力仁／台北報導〕中國信託反毒教育基金會成立滿十週年之際，收到令人惋惜消息，基金會董事長辜仲諒反毒工作重要夥伴、美國緝毒署教育基金會創辦人William F. Alden，於四月卅日在美病逝，享年八十一歲，令人不捨。

Mr. Alden曾在美國緝毒署DEA(Drug Enforcement Administration）服務多年，擁有豐富執法經驗，並致力於毒品防制的教育推廣與立法。

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二○○一年Mr. Alden秉持對公共服務的熱忱，創立DEA教育基金會，希望透過教育幫助青少年遠離毒品，廿多年來，DEA於全美各地推動許多專案，鼓勵年輕人發掘潛能、建立自信，成為社會的正向力量，也成為中信反毒基金會推動業務重要參考。

中信反毒教育基金會自二○一八年起透過Mr. Alden與DEA的協助，引薦美國毒品法庭專業人士協會（All Rise）的專家學者來台，與台灣的專家學者共同研討毒品法庭概念與思維，並進一步促成毒品防制條例修正，增加緩起訴多元處遇的措施。還透過生活技能的提升與正向休閒興趣培養，降低學童接觸毒品的風險，幫助逾卅萬名的青年學子們遠離毒品危害。

辜仲諒表示，這十年來只要基金會尋求協助，Mr. Alden都竭盡所能提供相關資源與協助，他的離開不僅令人惋惜，更是全球毒品防制網絡的損失。

Mr. Alden遺孀Patty Alden表示，Mr. Alden一生努力於毒品的對抗，他很開心有機緣認識辜仲諒董事長，尊敬他願意投入毒品防制工作。

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