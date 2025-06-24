台鐵新票價上路 大改點時刻表明開放索取

台鐵年度改點26日上路，冊本式時刻表明天上午8時起各大車站開放索取。（台鐵提供）

2025/06/24 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵票價昨起漲價，平均調幅廿六．八％，花東居民會員另有優惠。因應運價調整，三款台鐵版Taiwan PASS、行李包裹運費、遺失物迴送保管費同步調漲，票價為全票四分之一的「愛心孩童票」則走入歷史。年度改點廿六日上路，冊本式時刻表明上午八時起各大車站開放索取。

行李包裹運費平均漲幅36％

台鐵票價凍漲三十年，台鐵提出新票價方案，經台鐵董事會、交通部審議及行政院通過後，昨起上路。以自強號來說，台北到台中漲到五百元，台北到花蓮漲到五八三元，台北到高雄漲到九九四元。

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3款台鐵版Taiwan PASS調漲

多項服務昨天也跟著漲價。台鐵行李包裹運費平均調幅卅六％，重量十公斤以下普通包裹且運送三百公里內，運費從七十漲至一百元。遺失物迴送至車站，第三天起算延誤保管費，每天自廿五漲至四十五元。

旅客持電子票證搭乘區間、莒光、PP自強號，原本里程七十公里以內皆以區間車計費，昨起縮短至五十公里。觀光署推出三款Taiwan PASS台鐵系列產品，漲幅五．六％至卅一．五％。TPASS通勤月票價格不受影響。

愛心孩童票取消

而針對六至十二歲領有身障手冊兒童提供僅全票四分之一價格的「愛心孩童票」，昨起取消，台鐵說，避免與兒童票優惠重複。

台鐵董事長鄭光遠表示，同步上路的台鐵花東會員優惠措施，回饋點數五至八倍；票價調整關係台鐵永續經營，也與全民權益密切相關，將持續推動改革，為國人提供安全、準點且便捷服務。

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