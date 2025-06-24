台南玉山國小8月裁併 獨輪車赴日競技奪牌寫校史

玉山國小學生赴日參加獨輪車比賽，整體表現優異。（玉山國小提供）

2025/06/24 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕位處偏區的台南玉山國小，在被裁併之前，爭取到組隊赴日本靜岡參加獨輪車接力公開賽機會，在廿吋獨輪車迷你馬拉松項目中，六年級的宋姓雙胞胎兄弟以優異表現，包辦第一、二名，堪稱別具紀念意義的畢業禮物，這是校史獨輪車首度海外參賽，也是最後海外奪牌紀錄，彌足珍貴。

創立迄今六十五年、位於南化區的玉山國小，以發展特色才藝教學知名，獨輪車是重點項目之一，推廣迄今超過十年，參賽屢創佳績，於去年台南市錦標賽拿下三冠，全國性的樹人盃、教育盃也獲雙金與團體接力第三名。不敵少子化現實，目前學生數僅十三位，六年級一畢業只剩八人，八月份將停辦，併入三公里外的北寮國小。

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校長鄭宇盛表示，六月中旬舉辦的「第十回静岡オープン駅伝大会」，以日本選手為主，玉山國小透過平時建立的友好關係，加上台灣一輪車交流協會的全力協助，成功爭取到報名參賽的資格，幫孩子們圓夢。

雙胞胎包辦迷你馬拉松冠亞軍

玉山國小有三人參加廿吋獨輪車五公里迷你馬拉松賽，應屆畢業的雙胞胎弟弟宋耘仲勇奪第一名，雙胞胎哥哥宋昀樵拿到第二名，五年級的黃乙軒則是第四名。二年級的邱稚芸獲得十六吋獨輪車五公里迷你馬拉松賽第三名，表現優異，為台灣爭光。

鄭宇盛說，由於學生數不足，一些運動項目難以組隊，獨輪車可以個人參與，團體因素的干擾較低；孩子們也很上進，每天自主練習，再配合賽前集訓，成為常勝軍。該校一出門就是台廿線南橫公路，山區蜿蜒起伏，成了孩子們最佳練習場域；團隊也常就近至熱門宗教景點寶光聖堂，在較為封閉的空間裡，進行上下坡特訓。

鄭宇盛強調，獨輪車特色教學會延續，剩下的八個學生中有六人會到北寮就讀，教練願意過去北寮繼續教學，期待有更多學生加入學習獨輪車。

台南玉山國小赴日本靜岡參加獨輪車接力賽，學生黃乙軒（左二起）、宋昀樵、宋耘仲及邱稚芸拿下好成績。（記者吳俊鋒攝）

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