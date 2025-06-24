為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中原大學全民國防教育課 選修爆滿

    學生進行負重體驗，了解軍隊著裝細節。（成大提供）

    學生進行負重體驗，了解軍隊著裝細節。（成大提供）

    2025/06/24 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕為讓大學生清楚了解兩岸情勢，部分學校透過教師專業及具軍職背景教師，將「識讀中國」相關概念結合「全民國防」課程呈現；專家認為可思考以更生活化方式融入多樣課程，建議政府投注資源為教師增能。

    成大課程滾動更新

    成大教務長沈聖智表示，校內全民國防課程涵蓋中國相關議題，課程參考「全民國防應變手冊」與當前國際局勢進行滾動更新，針對中國政治與軍事體制、對台滲透手法、認知作戰與灰色地帶威脅等主題，以講課、分組討論與專題報告等多元方式，強化學生理解。

    中原大學軍訓室主任兼副學務長秦漢忠說明，學校每學期開設「全民國防教育」選修課程幾乎爆滿，不乏女學生選修，甚至曾有中國交換學生好奇旁聽。課程包括國際情勢、國防政策、全民國防、防衛動員、國防科技皆包括識讀中國成分，並透過實際案例讓學生思考台灣參與國際組織困境是因中共干擾，國防政策亦隨共軍情勢變化因應，也強化對內容農場生成假訊息有所警覺。

    淡江大學提到，校內「全民國防教育」是通識課程之一，為大一必修，有助於讓更多學生接觸到基本概念。後續若需要明確在課程中加入識讀中國部分，校方將配合相關規定實施。

    專家建議為教師增能

    國防安全研究院副研究員曾怡碩認為，大學生已具備高度自主性，高教階段應從各種觀點培養學生批判能力，促進對中國的認識，可以透過多元及生活方式融入，除了在全民國防課程提及，也能夠在各種專業及通識課程，甚至社團中呈現。師資與教材為重要因素，建議政府透過更多研習與增能課程，加強教師知能。

    大學將識讀中國相關內容融入全民國防教育課程中。（中原大學提供）

    大學將識讀中國相關內容融入全民國防教育課程中。（中原大學提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播