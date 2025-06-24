中原大學全民國防教育課 選修爆滿

學生進行負重體驗，了解軍隊著裝細節。（成大提供）

2025/06/24 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕為讓大學生清楚了解兩岸情勢，部分學校透過教師專業及具軍職背景教師，將「識讀中國」相關概念結合「全民國防」課程呈現；專家認為可思考以更生活化方式融入多樣課程，建議政府投注資源為教師增能。

成大課程滾動更新

成大教務長沈聖智表示，校內全民國防課程涵蓋中國相關議題，課程參考「全民國防應變手冊」與當前國際局勢進行滾動更新，針對中國政治與軍事體制、對台滲透手法、認知作戰與灰色地帶威脅等主題，以講課、分組討論與專題報告等多元方式，強化學生理解。

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中原大學軍訓室主任兼副學務長秦漢忠說明，學校每學期開設「全民國防教育」選修課程幾乎爆滿，不乏女學生選修，甚至曾有中國交換學生好奇旁聽。課程包括國際情勢、國防政策、全民國防、防衛動員、國防科技皆包括識讀中國成分，並透過實際案例讓學生思考台灣參與國際組織困境是因中共干擾，國防政策亦隨共軍情勢變化因應，也強化對內容農場生成假訊息有所警覺。

淡江大學提到，校內「全民國防教育」是通識課程之一，為大一必修，有助於讓更多學生接觸到基本概念。後續若需要明確在課程中加入識讀中國部分，校方將配合相關規定實施。

專家建議為教師增能

國防安全研究院副研究員曾怡碩認為，大學生已具備高度自主性，高教階段應從各種觀點培養學生批判能力，促進對中國的認識，可以透過多元及生活方式融入，除了在全民國防課程提及，也能夠在各種專業及通識課程，甚至社團中呈現。師資與教材為重要因素，建議政府透過更多研習與增能課程，加強教師知能。

大學將識讀中國相關內容融入全民國防教育課程中。（中原大學提供）

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