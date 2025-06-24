識讀中國 教部開發接地氣國教教材／6大主軸凸顯兩岸制度與文化差異 著重假訊息判讀、鞏固國家認同

總統賴清德17條國安策略包括加強「識讀中國」教育，教育部正著手開發國教階段更「接地氣」教材。（資料照）

2025/06/24 05:30

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕總統賴清德十七條國安策略包括加強「識讀中國」教育，教育部正著手開發國教階段更「接地氣」教材，其中將特別突顯兩岸制度及文化差異，強調媒體識讀及鞏固國家認同，今年暑假展開首波教師研習。外界建議，內容應秉持多元中立，並多蒐集師生意見。

暑假展開首波教師研習

「識讀中國」教材從民主的程序與制度、民主防衛與韌性、媒體識讀與假訊息判讀、中國對台的認知影響、國家認同、兩岸關係與中國政治制度的認識等六大主軸出發，初稿含括民主的基本程序和制度安排、民主防衛、媒體識讀、台灣與中國在社會文化發展的差異、國家認同與文化認同議題等十三篇內容。

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教育部主秘林伯樵說明，六大主軸議題本就存在現行課綱中，過往因這類主題較硬，教學上較不易操作，故在融入既有課綱、避免額外負擔前提下，開發相關教材以提供教師完整、容易套用的資源，再搭配文本、討論及素養導向試題，讓教學更活潑並與時事結合。

促進對中理解 擴大思考觸角

林伯樵也強調，課程重點不在反中，而是促進對中理解，特別著重於民主程序、制度、與現代台灣國際處境的認知，藉此培養學生的民主素養與防衛韌性，並能分辨訊息來源與政治意圖，進而建構清晰的國家認同。後續也規劃與歷史、國文科合作，透過跨學科方式擴大學生思考觸角。

全教總理事長侯俊良認為，要在符合課綱架構下設計課程，且尊重老師的教學專業自主，此教材應作為補充教材使用，讓老師多一個選擇，而非強迫老師使用，有些老師在自己教學中原本即有相關內容，教育部可多蒐集第一線老師的意見。

教團建議多蒐集師生意見

國教盟理事長王瀚陽表示，肯定教育部強化民主防衛力與媒體識讀的初衷，但須注意教材應呈現中國政治制度與社會發展的多元面向，避免單一威脅框架，並提供充足研習，避免增加基層負擔；評量方式則宜強調批判思辨與查證能力。建議教育部可先試辦，蒐集師生意見後，再全面推動。

前實踐大學校長陳振貴指出，識讀中國的內容與作法，須秉持中立立場去看待歷史事實，理性、客觀的態度去執行，同時加強事前宣導，以獲得家長與學生認同。師資與教材則是政策成敗的關鍵，學科輔導團的成立與教師研習及工作坊的舉辦須扎實作好。

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