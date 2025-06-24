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    消保處抽驗15件桌墊、切割墊 逾半數塑化劑超標

    消保處科長王志宏說明，塑化劑可讓桌墊更柔軟，因此業者在生產時可能會使用，目前桌墊、切割墊不屬於應施檢驗商品，並未強制要求業者符合國家標準；圖為示意圖與新聞事件無關。（資料照）

    消保處科長王志宏說明，塑化劑可讓桌墊更柔軟，因此業者在生產時可能會使用，目前桌墊、切割墊不屬於應施檢驗商品，並未強制要求業者符合國家標準；圖為示意圖與新聞事件無關。（資料照）

    2025/06/24 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕桌墊、切割墊都是常見文具用品，行政院消保處抽驗十五件市售桌墊及切割墊，發現多達八件塑化劑含量超標，不符合國家標準，恐造成健康危害，消保處已建議標檢局，是否將此類商品列為應施檢驗商品。

    行政院消保處於今年二月間，在台北市、新北市及桃園市的實體店面及網路商店購買桌墊及切割墊共十五件，品質檢驗結果，有八件塑化劑不符合國家標準規定，均為含量超標，其中兩件分別檢出塑化劑DEHP質量比高達卅九．一％、廿八．五％。

    消保處科長王志宏說明，塑化劑可讓桌墊更柔軟，因此業者在生產時可能會使用，目前桌墊、切割墊不屬於應施檢驗商品，並未強制要求業者符合國家標準，但經這次抽驗，消保處已建議標檢局討論是否列為應施檢驗商品，標檢局也在四月份擴大市場購樣檢驗。

    長庚醫院腎臟科系主治醫師顏宗海提醒，塑化劑為環境賀爾蒙，可能造成男童女性化、女童性早熟等，且會提高婦女乳癌發生機率，其中又以DEHP危害最大，若民眾接觸完桌墊表面，沒有清洗手部就直接抓取食物食用，可能間接將塑化劑吃下肚，平時務必養成用餐前洗手的好習慣。

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