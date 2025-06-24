抽驗蔬果82件農藥超標／六福萬怡、KiKi餐廳、開飯川食堂上榜

愛買桃園店的草莓被驗出殘留不得檢出的農藥 。 （食藥署提供）

2025/06/24 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕食藥署昨公布今年三至四月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，共計有八十二件不符規定，包含台北六福萬怡酒店粵亮廳、ATT4 FUN信義店KiKi餐廳的紅辣椒，還有開飯川食堂中壢店的香菜。

食藥署與地方衛生局共同執行市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫，分析過往違規大數據資料，抽樣六一一件農產品，合格率八十七．一％；另從其他市售蔬果隨機選取二六六件樣品，合格率九十八．九％。

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不符規定者不乏知名餐飲業者，像是台北六福萬怡酒店粵亮廳的紅辣椒，檢出農藥可尼丁殘留超標；開飯川食堂中壢店的香菜，殘留不得檢出的陶斯松、愛殺松。食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，此兩案經過溯源，發現均由國內業者生產，已移請農政機關處辦與進行源頭管理。

全聯、愛買、大買家也有違規

ATT4 FUN信義店KiKi餐廳的紅辣椒，也檢出五種農藥，撲克拉、陶斯松、賜派芬、可尼丁、福賽絕殘留不符規定。另外，全聯、愛買、大買家等通路部分門市，以及網購平台MOMO、蝦皮的蔬果部分也有違規情形。

魏任廷提到，像是愛買桃園店、台北市中山區東連水果行銷售的草莓殘留不得檢出的農藥，均是來自同一家進口業者東和水果有限公司，依照食安法可處六萬元以上、二億元以下罰鍰，由於二度違規加重裁罰，因此兩件共開罰十八萬元。

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