霸凌者畢業領校長獎 家長怒︰傷口灑鹽

雲林某私立國中傳出霸凌案，加害學生竟能上台領獎、當畢業生代表，受害者家長氣質問「學校支持霸凌嗎？」（民眾提供）

2025/06/24 05:30

造謠師生戀 被害同學轉學

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣某私立中學去年有學生被六名同學言語、網路霸凌，被害學生為此轉學，該校日前辦畢業典禮，受害學生發現，加害者中有人當班級代表領獎，同學家長氣得直批「像在傷口上灑鹽」。

縣府教育處表示，該事件校方去年十二月廿七日進行校安通報並進行調查，六名加害學生坦承有言語、網路霸凌行為，今年四月各被學校記一支小過，全案於五月結案。

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家長表示，女兒去年六月初遭同儕排擠，還造謠「跟老師談師生戀」，更在網路散布謠言，令她身心受創。得知孩子遭霸凌便向學校反映，校方立案展開調查，但女兒事後選擇轉學，想不到霸凌者不放過，謠言傳到新學校，更稱「少女與老師談戀愛害老師沒工作」，直到提告後才收斂。

家長批評，學校三個月內就讓加害學生銷過，這就算了，但竟有霸凌者在畢業典禮上台領「校長獎」，還擔任班級畢業代表，「是不是代表霸凌沒關係？」受害女學生表示，看到對方上台領獎的照片覺得很心痛。

家長事後在學校臉書專頁留言表達不滿，校方回覆「學生在過去事件中做出過不當行為，學校事發後採取調查與教育輔導，學生也展現悔過與改進決心」；「一切依法處理完畢，謝謝各界關心。」

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