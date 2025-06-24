中一中科展冠軍 爆違反研究倫理／2生獎項撤銷 獎金追回 禁賽1年

中一中學生全國科展冠軍作品被判違反研究倫理，科教館撤銷其獲獎資格、追回獎金並禁賽1年。（記者林曉雲翻攝）

2025/06/24 05:30

科教館︰數據收集處理未註明出處 不夠完善

〔記者林曉雲、蘇孟娟／綜合報導〕台中一中學生作品「硫下光的成醛─發光二極體促進二硫縮醛合成之研究」，獲第六十四屆全國中小學科展第一名及二○二五年台灣國際科展第四名，但被網友質疑抄襲；國立台灣科學教育館表示，兩位學生作者確有進行研究之實，但數據收集及處理未註明出處，引用不夠完善，有違反研究倫理之情事，決議撤銷所獲獎項，追回獎金共四．五萬元，兩人及指導教師禁止參展一年。

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中一中︰尊重科教館的專業審查與決議

其中一名學生已透過繁星錄取台大醫學系，台大昨天表示已接到相關檢舉，將開會討論該生錄取資格。中一中指出，尊重科教館的專業審查與相關決議，該生後續所需之協助，學校將盡力提供輔導與支持。

一學生錄取台大醫學系 台大將討論錄取資格

該爭議作品內容中，「電子順磁共振（EPR）」圖譜與某英語論文EPR圖譜高度相似；所謂電子順磁共振是用來偵測自由基的儀器技術，網友表示圖譜特徵如高度雷同，代表資料來源相同，但中一中學生作品中未明顯宣稱參考期刊數據，出現與文獻高度一致曲線，引發質疑。

科教館說明，經召開二次專業審查會議，昨邀請兩位作者及指導老師親自到審查會現場說明，根據三人之陳述、實驗操作流程順序之描述、檢附之實驗日誌、校方提供之學生出勤紀錄等，皆顯示兩位學生確有進行研究之實，惟數據收集及處理、全國科展作品說明書及國際科展研究報告內容部分，有違反研究倫理之情事。

科教館表示，經審慎評估及審查委員專業判定，確認該作品違反研究倫理，決議撤銷該作品所獲中小學科展第一名（獎金四萬元）、台灣國際科展第四名（獎金五千元），並追回獎狀及獎金，兩位作者及指導教師停止參加全國中小學科展及台灣國際科展一年。

科教館強調研究倫理之重要性，將持續宣導師生建立正確的研究態度，提升校內審查能力與責任意識，也呼籲師生珍惜研究成果，恪守學術倫理，維護科學研究之誠信與公正，營造公平學術環境。

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