博愛座將成歷史 立院初審通過改優先席 取消「老弱婦孺」改為「有實際需要者」

立法院初審通過「身心障礙者權益保障法第53條修正草案」，博愛座將走入歷史，改名為「優先席」。（記者蔡昀容攝）

2025/06/24 05:30

〔記者林哲遠、蔡昀容／台北報導〕常常引發捷運車廂爭位風暴的「博愛座」確定要改名為「優先席」，原規定「身心障礙者」仍保障優先乘坐，另外取消「老弱婦孺」，改為「有實際需要者」可以乘坐。

爭位風暴常上演 形成世代對立

現行「身心障礙者權益保障法」第五十三條規定，未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座，其比率不低於總座位數十五％；但這項美意，在尖峰時間一位難求的捷運等大眾運具，常常上演爭位風暴，影片經網路傳送發酵，逐漸形成老人跟年輕人的世代對立。

請繼續往下閱讀...

立委對此關切提出多個修法版本，立法院社福及衛環委員會昨通過該條文修正草案，將現行「博愛座」，改名為「優先席」，並將原條文規範乘坐對象由「身心障礙者及老弱婦孺」修正為「身心障礙者或有其他實際需要者」。

衛福部社家署代理署長周道君說明，朝野各委員提案版本名稱，包括「博愛座」、「優先座」、「優先席」三種，衛福部建議以「優先席」為主；衛福部長邱泰源表示，「博愛座」改成「優先席」可以彰顯這個位置愛與包容的精神。

交通部：待三讀後 車廂就改名

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，待修法完成三讀後，交通部將修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，將台鐵、高鐵、捷運、公車等無對號座的車廂「博愛座」，改名為「優先席」。

立委劉建國昨提附帶決議，請交通部、衛福部訂定統一圖示，供業者運用並多元宣導；交通部表示，已研擬統一圖示，後續會與衛福部訂定最終版本及多元宣導措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法