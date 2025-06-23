《新竹》竹縣斥資11億 興建特教資源大樓

竹縣將投入11億餘元，在國立新竹特教學校旁興建一座多功能的新竹縣特教資源大樓。（記者廖雪茹攝）

2025/06/23 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣特殊教育資源中心長年借駐新豐鄉山崎國小，新竹縣政府將投入十一億餘元，在國立新竹特教學校旁興建新竹縣特教資源大樓，並結合早期療育、身心障礙者職業重建中心及家庭教育中心身心障礙者家庭服務，原訂明年底蓋好，因變更作業延宕，預計今年底前完成工程發包，明年二月前開工，二○二八年七月完工。

現有特教中心在新豐 家長辛苦奔波

縣議員蔡蕥鍹表示，新竹縣三千多名特教學生，其中竹北市特教生就有一千多，但特教資源中心設在山崎國小，許多特教生需要早療服務或使用特教資源協助，得跑到新竹市尋求協助，家長們長期舟車勞頓奔波。竹縣特教大樓預定地已閒置多年，她促請縣府加快腳步儘快興建，讓特教生有更多資源可就近使用。

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新特教大樓年底完成工程發包

教育局副局長林益州表示，目前全縣身障特教學生有三五六九人，為建立全方位特殊教育資源中心，新竹縣特教資源大樓除了規劃提供特殊教育鑑定、輔具、特殊教育教師增能空間，更將結合社會處早療、勞工處身心障礙者職業重建中心及家庭教育中心身心障礙者家庭服務，串聯教育、社政、勞政資源。也因此，原為特教用地須個案變更為機關用地；計畫總經費十一億餘元，也由進駐單位依使用面積分攤經費。

林益州表示，特教大樓為地上五層建物、地下兩層停車場，後續申請建照、辦理公告招標等，如作業順利，預計年底前完成工程發包，工期預估廿九個月，明年二月開工，二○二八年七月完工，待驗收完取得使用執照與各項立案程序後啟用。

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