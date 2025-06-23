《桃園》探索北橫17遊程 品牌宣傳車亮相

「二○二五探索北橫夏季活動」推出「小烏來溯溪趣」行程。（記者李容萍攝）

2025/06/23 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府風景區管理處舉辦的「二○二五探索北橫夏季活動」一路持續至十月，共規劃十七條主題遊程、超過四十五個場次，以「浪漫」、「放鬆」、「健康」為主軸，邀請民眾一同踏上自然與文化交織的療癒旅程；新推出全新的旅遊移動宣傳車「探索北橫號」昨日亮相，車身視覺吸睛，更肩負社群旅遊推廣的重要任務，主要行駛時段為假日及暑期旺季，另配合大型活動、導覽或快閃互動。

桃園市政府觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，今年導入「探索北橫號」以吉卜力風格為視覺主軸，車身融合自然筆觸與童話想像，傳遞出「走進山林、探索心靈」的溫度感，車也是可移動的露營車，也是旅遊情報中心與拍照打卡新熱點，將穿梭於桃園北橫沿線的重要景點、部落聚落與特色商家，內裝結合影音播放、旅遊小物展示與社群打卡牆，將不定期推出限定拍照活動、人氣網紅直播導覽與限量贈品抽獎。

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風管處長廖育儀說，探索北橫遊程中，「羅浮悠閒紓壓行」主打森林泡腳與無菜單有機料理，療癒身心；「部落之光文化祭」結合傳統歌舞與原民美食，深度體驗泰雅生活文化；「縱行北橫」以輕裝健行方式，沿台七線飽覽山河壯景。另推出多條全新路線：「採果之旅」將走進拉拉山果園親摘水蜜桃或李子，認識在地農業文化；「溪口台風情」能體驗搗麻糬或頭飾編織，感受原民日常；「阿姆坪風情」帶旅客搭船前往薑母島，重溫偶像劇浪漫場景。

「小烏來溯溪趣」、「拉拉山巨木原鄉」、「角板山探樹趣」等行程，皆由專業導遊帶領深入秘境。參與任一遊程都可參加「玩北橫．抽好宿」，有機會獲得桃園豪華雙人住宿券。

「探索北橫號」品牌宣傳車主要行駛時段為假日及暑期旺季。（記者李容萍攝）

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