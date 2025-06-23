《苗栗》傳承捕魚技藝 後龍水尾再現「牽罟」

苗栗縣後龍水尾社區重現古老捕魚技藝—牽罟，以及新船下港。圖為牽罟大進場畫面。（梁清文提供）

2025/06/23 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣擁有綿延海岸線，捕魚也是沿海居民賴以為生的經濟來源，其中後龍鎮水尾社區至今仍傳承古老「牽罟」捕魚技藝，且交棒給青壯年，水尾社區昨舉辦牽罟漁法推廣歡喜踩街大進場活動，還安排新船下港，現場充滿濃濃懷舊「古早味」，吸引不少遊客參加。

後龍鎮水尾里長梁清文指出，水尾里靠近海邊，早期不少居民都靠捕魚維生，養活一家老小，牽罟捕魚更是早期漁民常用的捕魚方式。牽罟是漁民抓緊魚群密集，且較靠近海岸時間，透過舢舨將曳地網撒往魚群密集處，包圍住魚群後，透過眾人合作拉上網子，體現早期漁民同甘共苦，努力打拚的精神。

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梁清文說，由於牽罟地點距海岸線約三百公尺處，漁民傳統會搭船筏到牽罟地點捕撈，為了推廣傳統技藝，今年也安排新船下港及祈福活動，希望漁民能大豐收。

另外，由於水尾社區位於後龍溪出海口處，生長不少文蛤，活動也吸引不少親子共同體驗傳統挖文蛤樂趣，讓水尾社區充滿活力。

水尾社區今年更安排踩街活動，帶領遊客在社區輕鬆小旅行，並準備牽罟特色餐、食魚教育等，讓參加的遊客收穫滿滿，同時透過特色傳統技藝，吸引更多遊客到水尾社區一遊。

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