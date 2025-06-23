為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《苗栗》傳承捕魚技藝 後龍水尾再現「牽罟」

    苗栗縣後龍水尾社區重現古老捕魚技藝—牽罟，以及新船下港。圖為牽罟大進場畫面。（梁清文提供）

    苗栗縣後龍水尾社區重現古老捕魚技藝—牽罟，以及新船下港。圖為牽罟大進場畫面。（梁清文提供）

    2025/06/23 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣擁有綿延海岸線，捕魚也是沿海居民賴以為生的經濟來源，其中後龍鎮水尾社區至今仍傳承古老「牽罟」捕魚技藝，且交棒給青壯年，水尾社區昨舉辦牽罟漁法推廣歡喜踩街大進場活動，還安排新船下港，現場充滿濃濃懷舊「古早味」，吸引不少遊客參加。

    後龍鎮水尾里長梁清文指出，水尾里靠近海邊，早期不少居民都靠捕魚維生，養活一家老小，牽罟捕魚更是早期漁民常用的捕魚方式。牽罟是漁民抓緊魚群密集，且較靠近海岸時間，透過舢舨將曳地網撒往魚群密集處，包圍住魚群後，透過眾人合作拉上網子，體現早期漁民同甘共苦，努力打拚的精神。

    梁清文說，由於牽罟地點距海岸線約三百公尺處，漁民傳統會搭船筏到牽罟地點捕撈，為了推廣傳統技藝，今年也安排新船下港及祈福活動，希望漁民能大豐收。

    另外，由於水尾社區位於後龍溪出海口處，生長不少文蛤，活動也吸引不少親子共同體驗傳統挖文蛤樂趣，讓水尾社區充滿活力。

    水尾社區今年更安排踩街活動，帶領遊客在社區輕鬆小旅行，並準備牽罟特色餐、食魚教育等，讓參加的遊客收穫滿滿，同時透過特色傳統技藝，吸引更多遊客到水尾社區一遊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播