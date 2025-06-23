「八掌二橋」改建 嘉縣爭取設計規劃費

嘉南交界「八掌二橋」的高度不足，影響水流，爭取改建中。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/23 05:30

規劃雙向車道 另抬高橋梁高度1.5公尺 提高通洪斷面

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕連接嘉義縣鹿草鄉及台南市後壁區的「八掌二橋」，由於路幅狹小，通水斷面不足，有交通安全及影響水流之虞，兩個縣市都主張改建，基於「南橋北管」原則，嘉縣府二○二○年向中央提報計畫，迄今未獲中央核定經費。嘉縣議員詹琬蓁日前總質詢說，建築原物料逐年上漲，預估橋梁改建經費持續攀升，疾呼中央儘速核定計畫經費。嘉縣府建設處長郭良江表示，將向交通部公路局爭取設計規劃經費，加速改建腳步。

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盼中央儘速核定經費 加速改建

「八掌二橋」於二○一七年南市府與議會、嘉縣府與經濟部水利署等單位會勘後，決議由嘉縣府提報生活圈道路交通系統建設計畫，向中央爭取六億元經費，嘉縣府二○二○年提出改建計畫，至二○二三年時改建經費達九．八億元，目前概估約需十．二億元。

郭良江說，「八掌二橋」橋長七百公尺都在行水區，加上梁底出水高度不足，嚴重阻撓水流；橋寬八．一五公尺雙向僅各一車道，經常出現快慢車爭道情況，改建計畫預定施作橋長七一五．六公尺，橋寬十五公尺，規劃雙向兩快一慢車道，另預定抬高橋梁高度一．五公尺以提高通洪斷面。

「八掌二橋」改建計畫原提報公路局，不過公路局要求嘉縣府先向水利署申請補助經費。今年五月廿四日水利署回函嘉縣府表示同意補助三億八千萬元，但因行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，待新辦法出爐再行補助。

現行補助辦法 兩縣市各負擔5千萬

郭良江表示，南市府曾行文嘉縣府承諾會負擔橋梁改建經費地方自籌款比例一半的經費，若概估整體經費約需十．二億元，依現行補助辦法，由中央補助九成，地方負擔一成的比例來算，兩個縣市分別各需負擔五千萬元。由於補助辦法尚待修正，在水利署補助金額未明確前，將向公路局爭取設計規劃經費，加速推動改建腳步。

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