販賣機「奉茶」 義竹鳳山宮站瓶裝水免費

嘉義縣義竹鄉溪洲村「鳳山宮」募款在台19線「鳳山宮站」公車亭設置自動販賣機。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/23 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉溪洲村「鳳山宮」改善當地意象台十九線「鳳山宮站」公車亭環境，並透過募款方式設置自動販賣機，免費提供瓶裝水，另類「奉茶」體恤用路人注意補充水分。近來天氣炎熱，自行車友行經此處時，不經意的停下腳步休憩，再繼續旅程。

台十九線別稱中央公路，北起彰化縣彰化市彰化市區，南至台南市永康區六甲頂，貫通彰化平原、嘉南平原，為中南部次要城鎮的縱貫省道，吸引自行車友體驗沿途秀麗的田園風光。

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鳳山宮主委柯錦合表示，台十九線沿線聚落較分散，曾有車友到廟裡要水喝，廟方為了讓路過溪洲村的用路人有個舒適歇息處，投入「鳳山宮站」公車亭環境改善，在周邊擺飾多肉植物小盆栽，豎立財神爺與全台唯一持印廣澤尊王公仔，保佑用路人行車平安，並透過募款方式設置自動販賣機供應瓶裝水，提醒用路人注意補充水分。

李姓自行車友說，近來天氣炎熱，外出騎單車飲水量增加，「鳳山宮站」公車亭別具巧思，讓車友即時補充水分，也能稍作歇息欣賞田園風光，可說是一舉數得。

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