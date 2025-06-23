斗六後庄埤親水公園 步道點燈

雲林縣府投入980萬元，將1.2公頃的後庄埤親水公園點亮，長達565公尺的步道在燈光映射下美極了。（記者李文德攝）

2025/06/23 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕占地一．二公頃的雲林縣斗六市「後庄埤親水公園」於去年啟用，因公園鄰近膨鼠森林公園、市政中心，縣府投入九八○萬元進行周邊光環境設計工程，將五六五公尺的步道點亮。民眾表示「好美」，夜晚又多一處地方可散步。

民眾讚夜晚多一處散步地方

後庄埤親水公園位於縣府文化觀光處對面，上游是芭蕉溪，西元一八四二年為穩定取得水源，當時業主、佃農將芭蕉溪截彎取直，引水設置埤塘，近年因長期閒置雜草叢生，影響環境衛生與安全，雲林縣政府向水利署提出改善計畫獲得補助，投入逾五千萬打造親水公園。

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雲林縣府水利處長許宏博指出，為進一步改善夜間環境品質，縣府自籌經費打造光環境設計工程，除點亮親水公園內共五六五公尺步道，更在公園中央設置高兩層樓的裝置藝術「雲光漫波、點亮未來」的裝置藝術，公園生態豐富，偶有領角鴞、黑翅鳶等保育物種現蹤，故燈具採用二七○○K色溫，並控制夜晚照明啟閉時間，確保夜間不干擾動物棲息與活動。

斗六市長林聖爵表示，此地從髒亂點華麗轉身為親水公園，加上串聯文觀處、膨鼠森林公園，已成為觀光廊帶。

雲林縣長張麗善指出，後庄埤及周邊地區將再推動第二期營造計畫，同時建置廁所等完善的公共設施，為斗六觀光增添新亮點。

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