台南鳳梨直送北海道 高中生讚好吃

北海道美唄市高中生們大讚台南鳳梨非常美味。（台南市府提供）

2025/06/23 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市長黃偉哲日前赴北海道美唄市拜訪市長櫻井恒，將一五○顆台南鳳梨分享給當地學生，美唄市政府將鳳梨提供給該市聖華高等學校，學生手拿我國國旗，品嘗鳳梨、露出開心燦爛笑容，表示非常美味。黃偉哲表示，希望透過提供台南產地直送的美味鳳梨給美唄市的孩子們品嘗，以傳達台南期盼增進台日友好的心意。

台南與北海道近年來交流逐步增加，與富良野市締盟，開啟頻繁的文化教育及物產交流，連續兩年參與札幌知名「Yosakoi 索朗祭」，藉由祭典行銷台南觀光和農漁特產，美唄市則位於北海道中西部，有豐富的自然景觀，這次品嘗台南鳳梨的聖華高等學校，是專門培育護理人員的公立學校；學生品嘗新鮮的台南鳳梨外，也將其作為家政課烹飪實習用。

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黃偉哲說，北海道氣候較不適合種植鳳梨，因此希望將果肉細緻多汁、酸甜適中的台南鳳梨，介紹給北海道的朋友們，且鳳梨用來入菜或作甜點也很適合，很高興看到同學發揮創意，在家政課烹飪實習將台南鳳梨入菜，開發出多重美味；藉此盛情邀請北海道的朋友們來台南走走，享用產地尚青的美味水果，同時體驗台南的古都文化。

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