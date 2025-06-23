南橫左鎮收費站變身 訴說淺山故事

早期的標語等物件也在現場展示。（記者劉婉君攝）

2025/06/23 05:30

在地居民結合藝術家創作 辦首場展覽 門票復刻當年過路費繳費證明

〔記者劉婉君／台南報導〕藝術家吳其錚與妻徐育霓移居左鎮區八年，位於舊台廿線上的住家兼工作室，早期曾是「南橫收費站辦公室」，也是台灣戰後第一代建築師賀陳詞的作品。工作室最近首度舉辦展覽，由三位藝術家結合三位淺山在地居民的故事，門票復刻早期的車輛通行繳費證明，開放民眾預約參觀，欣賞藝術創作，也認識淺山（指海拔相對較低的山區，海拔約八百至一千公尺以下）的故事。

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仍維持辦公室及飯廳等格局

吳其錚為陶藝創作家，徐育霓原在電視台製作節目，工作室目前仍維持早期南橫收費站辦公室的建築格局，包括收費辦公室、站長室、站務員休息室、飯廳及增建的警衛室等，辦公室內部於前一任屋主時即已改為展示空間。

吳其錚近期整理環境時，意外發現早期的標語及指示牌等，包括飯廳、浴室、「衝車逃費罰款」等，也一併陳列，講述在地故事。

早期標語及指示牌 一併陳列

工作室首場展覽「淺山人」，將陶藝創作者吳其錚、陳瑋軒與金工創作者陳柏魁，分別與八十五歲的「炭火伯」羅協全、八十歲的前南橫左鎮收費站站務員徐玉成、九十一歲布袋戲師傅卓式楨等三位淺山人的故事產生連結與呼應，並搭配李育承的音樂創作。例如陳瑋軒以布袋戲最早雛型「肩擔戲」為靈感的作品；陳柏魁以淺山的人事物為題材的金工作品；吳其錚具有空間感與結構的作品，以及運用淺山的土所呈現的白堊地形等。

展期至7月27日 預約參觀

策展人徐育霓也以照片搭配文字，展出三位淺山人的故事。其中，徐玉成曾在南橫收費站工作十幾年，早期除了新化到玉井的南橫公路，都是小土路，每逢過年，左鎮收費站都要排隊出入，該處也承載了許多故事，而當時大車過路費十元、小車五元、機車一元。展覽門票即是以「大型車繳費證」為樣版，每人五十元，讓參觀民眾多了一份歷史感。

「淺山人」展期至七月廿日，採預約參觀，週二、週三休館，開放時間詳情可至「土偶claydoll」粉絲頁洽詢。

「淺山人」展覽的空間，昔為南橫收費辦公室。（記者劉婉君攝）

工作室復刻早期大型車繳費證明，做為展覽的門票。（記者劉婉君攝）

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