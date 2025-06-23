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    首頁　>　生活

    彰縣牛雞全國最多 丹麥取經拚轉型

    2025/06/23 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是農業大縣，牛、雞飼養量居全國之冠，畜牧場在面對淨零轉型與環境永續的壓力下，必須走向智慧化與低碳化經營。為協助業者轉型，縣長王惠美率團參訪丹麥達爾姆農業產業學院（Dalum Academy of Agricultural Business）與Ulvsbjerggaard牧場，實地取經綠色農業、精準畜牧與資源循環管理的做法，盼將先進經驗導入彰化在地發展。

    王惠美表示，彰化縣牛、雞飼養量全台最多，豬隻數量也居前三，縣府正推動畜牧現代化與環境治理，並規劃設置「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」，將持續透過國際交流，強化氣候韌性治理與農業永續發展。

    王惠美說，此次參訪的Dalum學院擅長結合智慧監控、數據管理與再生能源應用，協助農牧產業提升效率並降低碳排。考察團也參觀位於學院附近的Ulvsbjerggaard牧場，場內飼養澤西牛，導入機器人擠奶、太陽能系統與責任管理制度，成功減少碳排放。

    王惠美強調，氣候變遷衝擊農業生產已是國際共識，彰化將以「智慧化、低碳化、制度化」為主軸，落實循環農業與友善環境，打造產業轉型與淨零永續並進的新農業路徑。

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