彰化免費機車充電站 被濫用充手機

網友在臉書社團貼出照片，有人在公用免費機車充電站充手機電源。（取自臉書「彰化人大小事」）

2025/06/23 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府設置在第二辦公大樓前的免費電動機車充電站，原本是為方便洽公民眾臨時補電，卻被少數民眾當做私人物品充電區，有人長時間佔用插座充手機、電蚊拍，甚至還拔掉他人插頭強占位置，讓真正想為機車補充電力的人苦等，氣得直呼：「真是太離譜了。」

縣府建置 方便臨時充電需求

這座位在彰化市中興路、縣府二辦騎樓前的充電站，由於二辦有社會處、勞工處和戶政事務所，洽公人流多，許多長輩或身障者洽公時會騎電動機車或電動自行車，因此臨時充電需求較高。

請繼續往下閱讀...

最近有民眾在臉書「彰化人大小事」發文抱怨。據當事人指稱，他的機車快沒電了，因此趕來要充電，沒想到四個插座都被拿來充手機，好說歹說才借到一孔，但人離開一下子，回來竟發現插頭被拔掉，根本沒充到電。

洽公離開現場 插頭遭擅自拔掉

貼文PO出後引發不少熱議，有網友留言說「還有人拿電蚊拍來充」、「下次會不會帶電鍋煮飯？」、「方便當隨便，人不要臉天下無敵」、「心態不好的人還是很多」，更有網友建議，改收費制就有位置了，乾脆撤掉插座算了。

張貼使用規則 民政處持續宣導

對此情況，縣府民政處指出，該插座是為響應環保減碳政策，主要提供電動機車專用的臨時充電使用，現場也有張貼使用規則，全縣各戶政事務所外都有設置，若民眾有臨時需要將手機充電，可進入戶政所請工作人員協助，不要濫用供機車用的充電插座。之後民政處會持續宣導，希望大家愛惜公共資源。

公用免費電動車充電站，使用率極高，平常與假日都有電動機車、自行車充電。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法