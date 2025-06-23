清境農場牧羊犬氣球命名 「牧羊Q」暫居第一

2025/06/23 05:30

7/2氣球亮相 名字揭曉

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境農場暑假將推出高達三．六公尺的巨型牧羊犬氣球，先發起命名活動，第一階段挑出「勞斯萊斯」、「牧羊Q」、「黑仔」、「希望」四個名字，廿日至廿六日中午開放網路票選，就目前投票情況來看，「勞斯萊斯」排第四，「牧羊Q」跑第一，七月二日巨型牧羊犬氣球將亮相，名字也將揭曉。

清境農場有九隻牧羊犬，因為已經有叫「藍寶」、「堅尼」和「瑪莎拉蒂」的牧羊犬，這次設計製作的牧羊犬氣球，第一階段徵求命名，就捨棄這三個名字；十五日第一階段收集到的名字中，選出「勞斯萊斯」、「牧羊Q」、「黑仔」、「希望」四個名字網路票選，票數最高的就是巨型牧羊犬氣球名字。

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巨型牧羊犬氣球的命名票選活動，進行到廿二日第三天，「勞斯萊斯」得票數第四名，一路跑最快的是「牧羊Q」，網友說看到Q就想到可愛，直覺要給它一票；「黑仔」、「希望」也競爭激烈。

清境農場表示，巨型牧羊犬氣球將以得票數最高的做為名字，屆時也會從投票者中抽出一名幸運者，可獲得國民賓館住宿券。七月二日將正式揭曉命名，當天牧羊犬大型氣球也將亮相。

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