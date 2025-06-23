罷免三階 台中綠營民代各辦10場活動

民進黨台中市議員陳雅惠已掛上罷免看板。（陳雅惠提供）

2025/06/23 05:30

市區3罷團選區宣講、攜手走街遊行及車掃 藍營聯合造勢

〔記者蘇金鳳、陳建志／台中報導〕罷免投票將在七月二十六日舉行，民進黨要求黨籍民代每人至少提供三面罷免看板及十場活動，站路口或宣講都可以，市區三罷團也會分進合擊，一定要下架不適任立委，對此，國民黨中市黨部主委顏文正表示，將在台中聯合造勢，呼籲民眾投下不同意票。

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市黨部要求 至少提供3看板助罷團

此外，盧秀燕日前受訪指四二六上凱道，現在又說上街頭是「官逼民反」，對此，民進黨立委何欣純表示，檢調已證實國民黨地方黨部大量偽造連署，盧市長還敢提到「四二六」全黨挺造假遊行，想問盧市長你挺造假嗎？你反民主嗎？盧秀燕對此不回應。

罷免已進入第三階段投票，民進黨台中市議會黨團上週已為未達二階法定連署的中二、中三及中八連署站台三天，民進黨市黨部也請黨籍民代配合罷團活動，罷團則會在廟口及路邊開講，正規劃三罷團「走街遊行」，用走路的方式來宣傳。

中四罷團發言人杜承哲表示，未來一個多月將四處宣講，三個罷團也會合辦活動，如中六罷團計劃三個罷團「走街遊行」，希望能獲得政黨如民進黨支持。

中五罷團發言人台灣衣美局指出，未來的策略就是「分進合擊」，各罷團除在自己選區宣講，如進行廟口宣講，也會合辦活動，如聯合車掃，上週就在文心路上舉行「文心罷免一條龍」活動。

中六罷團 每週30場路掃、路口舉牌

中六罷團說，未來會以一週三十場次的街坊鄰里路掃、路口舉牌宣講等展開行動，隨著投票日期越接近，會更頻繁地主動出擊，同步規劃市區三區聯合車掃，積極在選區內尋找掛看板的地點，以及願意懸掛「同意罷免」布條的民眾。

相較此，藍委廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪則積極辦說明會等活動，爭取支持者出門投下不同意罷免。

民進黨台中市黨部要求黨籍民代配合罷團活動。（罷團提供）

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