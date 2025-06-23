金山蓮花季小旅行 生態、手作體驗

金山區六三農村再生社區種植許多牡丹蓮。（記者羅國嘉攝）

2025/06/23 05:30

〔記者羅國嘉、俞肇福／綜合報導〕新北市金山區六三農村再生社區將於七月至九月舉辦「蓮花季小旅行」，結合蓮花生態導覽、農村午餐及多樣手作體驗，即日起開放線上報名，共推出十個梯次，每梯次體驗費用為每人二五○元，額滿為止。

10梯次 造訪六三社區

農業局長諶錫輝說明，六三社區位於金山區中山路轉入北廿二線上，著名的蓮花田秘境常吸引大批遊客賞花拍照，鄰近的清水農地也廣植花型碩大的牡丹蓮。社區利用富含礦物質的磺溪水源，發展甘藷、水稻、杜鵑苗與蓮花等多樣農作，並推動友善耕作。

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諶錫輝表示，活動內容包括蓮花田導覽、在地風味午餐與DIY活動，並依場次安排不同主題體驗，例如染布、剝蓮子、小蓮人手作、漫步導覽等，可上「走吧！農村不遠！新北農遊與農事體驗活動報名網站」報名。

另外，連江縣莒光鄉被喻為「離島中的離島」，莒光鄉公所今年規劃「海上看莒光」活動，即日起到七月廿七日啟航，每週開船三天，週五、週六、週日分別由東莒、西莒各開一班，搭船遊島一圈，搭配隨船解說，報名人數十五人以上達到開船標準，每人每趟次五百元，其中二百元可折抵當地合作商家消費。

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