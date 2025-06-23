新北罷免5藍委 遍地開花催同意票

民進黨新北市黨部由主委蘇巧慧率隊前進汐止金龍市場，呼籲民眾「一人拉一票、投出罷免同意票」。（記者羅國嘉攝）

2025/06/23 05:30

〔記者羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕中央選舉委員會日前公布五位國民黨籍新北市立委罷免案成案，將於七月廿六日投票，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧昨前往汐止金龍市場，與市議員張錦豪、周雅玲及公民團體掃街宣講。蘇巧慧呼籲「一人拉一票、投出罷免同意票」，恢復國會秩序、守護民主。

民進黨助攻 號召加入護台志工隊

蘇巧慧指出，市黨部近期在板橋、淡水、汐止舉辦多場基層會議，整合地方黨公職及志工資源，號召更多人加入「護台志工隊」，與公民團體並肩作戰，期盼透過掃街、發文宣、站路口等行動，在最後一個月催出同意票，讓民眾了解罷免是為了恢復國會秩序，守護台灣的民主成果。

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板橋大刪元 猛男志工團快閃熱舞

發起罷免國民黨籍板橋東區立委葉元之的團體「板橋大刪元」，昨天組成「猛男志工團」，搭配恐龍吉祥物，在捷運府中站快閃熱舞，透過「罷免元之，舞力全開」、「守護板橋，就差你一票」等簡單歌詞與輕快節奏，以詼諧形式催出同意罷免票，市議員戴瑋姍、石一佑、網紅四叉貓也到場聲援，雖然遇到民眾嗆聲「無聊的罷免」，所幸未爆發衝突。

拍打罷團志工 婦人被警方帶回

另外，國民黨昨天在中和市民活動中心舉辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，活動對街不到七十公尺處，發起罷免中和區藍委張智倫、永和區藍委的雙和罷免團隊，集結約七十位志工，同步展開「三階首戰集結，圍攻親共惡委行動」，以舉牌表達訴求，喊出「同意罷免」等口號，然而有民眾比中指嗆聲，還有婦人出手拍打志工背部，被警方帶回派出所。

罷免民進黨立委案陸續宣告失敗，全台僅剩新北市綠委李坤城、宜蘭縣綠委陳俊宇兩案的二階連署書，預計廿三、廿四日送件。推動罷免李坤城的公民團體「三月圍城」昨公布，目前二萬七千份連署造冊中，今天下午將前往新北市選委會送件。

罷免藍委葉元之府中站快閃，恐龍吉祥物與猛男熱舞團一起搖擺。 （記者陳奕劭攝）

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