新北暑期探索營 逾200門免費課程

耕莘健康管理專科學校將舉辦護理體驗營，讓學生體驗護理師工作。 （記者羅國嘉攝）

2025/06/23 05:30

多元、數位、跨域3大亮點 實體課程陸續增加場次 線上名額無上限

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局攜手十二所大專院校、國立陽明交通大學ewant數位學習平台，推出「新北大教育暑期探索營」免費實體和線上課程，截至廿二日已規劃廿六場實體課程，提供七五○個名額，並陸續增加場次及名額；另規劃二百門線上課程，涵蓋十八項學群主題，名額無上限，即日起開放報名，詳情至「新北市高中與大學共創學習媒合平台」查詢。

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理論結合實作 大學師資授課

教育局長張明文說明，暑期探索營聚焦「多元主題」、「數位學習」、「跨域職涯」三大亮點，課程涵蓋AI、醫療實作、永續環境、奈米科技等，所有實體營隊結合理論與實作，由大學專業師資授課，導入產業內容，讓學生從體驗中學習，提升對職場的認識。

宏國德霖科技大學校長段葉芳表示，學校推出四大營隊，包括「3D空間動畫營」、「巧克力甜點營」、「園藝療癒體驗營」及「電機控制與微型電動車營」，學生可駕駛卡丁車，操作低壓配線，體驗技職教育的實作課程。

護理體驗營 開放逾百名額

面對高齡化社會與醫護人力需求，耕莘健康管理專科學校校長陳友倫指出，校方長期配合市府推動一條龍的護理人才培育政策，今年暑假將針對新北市國中學生辦理護理體驗營，開放超過一百位名額，安排量測生命徵象、基本照護實作及職涯導覽。

另推FUN暑假任務 可換好禮

另外，教育局今年暑假推出「FUN暑假任務」，六月廿三日至九月七日開放學生登入「親師生平台」，參加學科問答、動物知識闖關等任務，完成後可累積「趣點數」兌換好禮。

張明文表示，今年任務結合「給家長的一封信」，鼓勵親子共學，推廣正確使用3C產品、數位品德與防詐觀念，提升學生安全上網與自主學習能力，學習資源豐富，包括PaGamO素養闖關遊戲、法律與反毒知識題庫、動物星球頻道短片問答，以及由美籍教師編寫的「英閱大視野」英文學習專欄，提供單字、文法教學等，提升語文能力。

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