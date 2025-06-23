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    首頁　>　生活

    花蓮同禮部落步道 拚月底前全數開通

    大禮、大同部落聯外林道及步道嚴重坍方，在太管處等各界協助下，歷時一年完成初步修復。 （太管處提供）

    大禮、大同部落聯外林道及步道嚴重坍方，在太管處等各界協助下，歷時一年完成初步修復。 （太管處提供）

    2025/06/23 05:30

    〔記者王錦義、楊媛婷／綜合報導〕花蓮○四○三地震造成太魯閣台地上方的大禮、大同部落聯外林道及步道嚴重坍方，對外道路全數中斷，在太魯閣國家公園管理處及各界協助下，歷時一年完成初步修復，目前可供部落族人重返家園，太管處昨表示，通往部落的步道與林道預計六月底前全數開通。

    大禮、大同部落約有九到十一戶人家，沒有車道對外聯通，須仰賴步道步行進出，近年因自然景觀與文化特色，成為民眾喜愛的登山健行路線，但是受地震影響，通往兩處部落的林道與對外聯繫步道皆坍方中斷，居民暫時遷徙到山下。

    太魯閣國家公園管理處處長劉守禮指出，去年三個颱風接連來襲，修復工作備受挑戰，加上工程機具無法開進當地，只能拆解後用流籠運送到山上組裝，林道修復採生態工法，取用現地崩落的石塊製成蛇籠，加固不穩定的邊坡與路面；至於機具無法到達的地方，由在地熟悉環境的部落族人完成步道修復，展現「自己部落道路自己修」的精神，目前持續進行林道及步道局部改善與安全加強，完成後重新對外開放。

    同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮說，地震對部落族人生活造成極大衝擊，不少人被迫離開部落到外地討生活，如今能重返家園，深感欣慰，肯定太管處將部落道路、水源管線設施修復列為優先工作，有賴政府與民間力量合作，幫助族人回到山上重啟生活。

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