宜縣徵選5傑出演藝團隊 獲邀演出

宜蘭縣今年傑出演藝團隊徵選，有五團脫穎而出。 （宜蘭縣府提供）

2025/06/23 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫邁入第十九年，今年有「宜蘭縣五十蘭愛樂合唱團」等五個團隊脫穎而出，七月起將獲邀在宜蘭國際童玩藝術節、宜蘭演藝廳、羅東文化工場等地演出，展現獨特魅力。

多元扶植 協助爭取表演機會

縣府文化局昨天指出，本屆從十三個團隊中選出五團，包括蟬聯多屆的「宜蘭縣五十蘭愛樂合唱團」、傳承原住民文化的「瑪嘎巴嗨文化藝術團」、獲金曲獎肯定的樂團「笙根蘭陽」、耕耘多年的「聚樂坊」以及在地歌仔戲團隊「悟遠劇坊」。

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文化局表示，獲選團隊實力與特色兼備，「宜蘭縣五十蘭愛樂合唱團」以結合在地文學的合唱音樂廣受好評；「瑪嘎巴嗨文化藝術團」成團二十餘年，是頗具規模的阿美族文化藝術團隊。

「笙根蘭陽」以台灣文化為底蘊，運用民族樂器演繹戲曲歌謠及電子音樂，建立獨特風格。

「聚樂坊」是在地國樂團隊，八月將登上國家音樂廳演出；「悟遠劇坊」深耕傳統戲曲，致力薪傳與創新，更挑戰跨界合作，展現歌仔戲新風貌，為傳統戲曲增添新意與活力。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，將透過多元方案扶植縣內演藝團隊，協助爭取更多表演機會。展演訊息可上宜蘭縣政府文化局臉書粉專查詢。

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