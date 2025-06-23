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    基隆海興海水泳池 抽乾清洗開放

    基隆市外木山海興海水游泳池昨抽乾海水清除石蚵等，圖為抽乾泳池畫面。（記者俞肇福攝）

    基隆市外木山海興海水游泳池昨抽乾海水清除石蚵等，圖為抽乾泳池畫面。（記者俞肇福攝）

    2025/06/23 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市外木山海興海水游泳池，多年來吸引民眾下海游泳；基隆市政府和海興游泳協會昨天從早上阻絕封閉海水進入泳池後，開始啟動抽水馬達抽乾海水，順勢將底層泥沙排出，清除掉附著石頭上的石蚵、藤壺，避免泳客被刮傷；昨下午完成後已重新開放。

    海興海水泳池位於台電協和發電廠儲油槽外的外木山海岸，早年喜愛游泳人士利用岸際地形打造海水游泳池，並在岸邊利用山泉水，建置簡易沖水設備，因為海水隨著潮汐廿四小時自動換水，對於喜愛海泳的遊客而言，不用收錢還能欣賞山海美景，每到夏天是遊客喜愛的消暑勝地。

    基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀說，由於暑假期間，很多家長來這裡教孩童游泳；海興泳協的人都會在六月挑一天清理泳池，確保泳客安全。只有疫情期間停辦清除工作，去年六月恢復每年一次的清洗。

    有部分民眾因泳池封閉清洗而撲空，質疑為何挑假日清理？協會人員說，志工是義務幫忙，假日才有人手，昨下午清理完畢後，已開放民眾下水。

    基隆市外木山海興海水游泳池，多年來吸引民眾下海游泳。（記者俞肇福攝）

    基隆市外木山海興海水游泳池，多年來吸引民眾下海游泳。（記者俞肇福攝）

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