蔣萬安訪巴黎 遇法國音樂節同歡

2025/06/23 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安到法國巴黎出席巴黎協議簽訂十週年的全球城市論壇，抵法第二天（廿一日），剛好是夏至，也是一年一度的「法國音樂節」（Fête de la Musique），他應邀與巴黎市長Anne Hidalgo、副市長等巴黎市府團隊的成員，以及去年台北白晝之夜客座策展人Kitty Hartl齊聚在巴黎第十五區街頭，一起見證音樂節開幕的文化氛圍。

蔣萬安說，巴黎人用音樂迎接一年當中白天最長、晚上最短的日子，走過街頭巷尾、公園綠地、餐廳、商店街，到處都充滿對音樂的熱愛、迎接夏季的熱情。他和巴黎市長Hidalgo分享，上次到巴黎是十二年前與太太同行，此次重返，深刻感受到城市進步與改變，街道整潔、規劃完善，顯現出巴黎市府團隊卓越的治理成果。Hidalgo也熱情介紹巴黎市府團隊，歡迎台北訪團。

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隨後，在巴黎副市長Romero-Michel與策展人Kitty Hartl的陪同與導覽下，蔣萬安一行人前往羅浮宮花園的音樂節主會場，與現場群眾歡唱互動，感受巴黎文化最在地的脈動。他感謝兩人的招待，讓台北市代表團能在音樂節前夕，親身體驗巴黎自由、多元且充滿創意的城市文化，也邀請巴黎市府團隊回訪台北持續深化交流。

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